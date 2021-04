Grčija kljub hitremu širjenju okužb odpira trgovine

Atene, 5. aprila - V Grčiji so danes sprostili določene protikoronske omejitve in odprli večino trgovin, čeprav število okužb z novim koronavirusom in smrti bolnikov s covidom-19 ostajata visoki. Vlada računa, da bo s tem, ko bo ljudem spričo lepšega vremena dovolila več aktivnosti zunaj doma, vsaj malce omejila ogromno gospodarsko škodo zaradi pandemije.