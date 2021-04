V Indiji prvič več kot 100.000 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu

New Delhi, 5. aprila - V Indiji so prvič od začetka pandemije novega koronavirusa zabeležili več kot 100.000 novih primerov okužbe v enem dnevu. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje so v preteklem dnevu potrdili 103.558 novih primerov, za covidom-19 je umrlo še 478 bolnikov, skupno pa 165.101.