Ljubljana, 5. aprila - Vremenske razmere se bodo čez dan in v noči na torek po državi precej spremenile, v torek zjutraj in dopoldne pa bodo povsem zimske, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.