24ur: V Mariboru danes znova protestniki

Maribor, 4. aprila - V Mariboru je popoldne znova potekal protest proti epidemiološkim ukrepom, poroča portal 24ur. Na Trgu svobode so se zbrali protestniki, policija pa jih je nekaj popisala in neuradno tudi oglobila. Prav tako so vse zbrane pozvali k upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, protestniki pa so jih izžvižgali.