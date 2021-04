Protestniki v Belfastu metali molotovke in zažigali avtomobile

Belfast, 4. aprila - Severnoirska policija je danes sporočila, da so v soboto zvečer unionistični protestniki v Belfastu v policiste vrgli 30 zažigalnih steklenic in zažigali avtomobile. Nasilje v soboto je sledilo nasilnim izgredom na protestih v petek v Belfastu in Londonderryju. Policija je znova pozvala k umiritvi razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.