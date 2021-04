Levski: Stojanović ni v smrtni nevarnosti

Sofija, 4. aprila - Srbski mediji so poročali, da je zdravstveno stanje Slaviše Stojanovića, nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja, in trenerja Domžal, Celja in beograjske Crvene zvezde, zdaj pa stratega Levskega iz Sofije, ki se je v Bolgariji okužil z novim koravirusom, kritično in da se bori za življenje. A novice Srbov so pri Levskem zanikali.