Finale angleškega ligaškega pokala pred 8000 gledalci

London, 4. aprila - Finale angleškega ligaškega pokala med ekipama Tottenham Hotspur in Manchester City bo 25. aprila v Londonu na Wembleyju potekalo pred 8000 gledalci, je potrdila angleška nogometna zveza. To bo eden od testnih projektov vlade, lokalnih oblasti in zveze FA pri vračanju navijačev na športne stadione, poroča nemška tiskovna agencija dpa.