V Jordaniji zaradi poskusa destabilizacije države številne aretacije

Aman, 4. aprila - Jordanske oblasti so v soboto zaradi "varnostnih razlogov" izvedle številne aretacije, med pridržanimi so tudi posamezniki, ki so blizu kraljevi družini. Da je v hišnem priporu, je opozoril nekdanji jordanski prestolonaslednik Hamza bin Husein, polbrat kralja Abdulaha II., ter voditelje države obtožil korupcije, poročajo tuje tiskovne agencije.