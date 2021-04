Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 4. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste veljajo do 16. aprila po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dneh dodatne izjeme glede omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Razen v nedeljo in ponedeljek, 4. in 5. aprila, ko omejitev velja, med 8. in 21. uro.