Nova Gorica, 3. aprila - Dopoldne se je v Novi Gorici zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 73-letna voznica osebnega avtomobila je v naselju Rožna dolina med vožnjo izgubila zavest, zapeljala z vozišča in trčila v betonski zid. Umrla je na kraju nesreče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.