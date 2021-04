Poraz Borussie Dortmund proti Eintrachtu

Berlin, 3. aprila - V elitni nemški nogometni ligi sta v 30. kroga na sporedu dva derbija. Ob 18.30 se bosta pomerila vodilna Leipzig in Bayern, pred tem pa sta se v Dortmundu srečali ekipi Borussie in Eintrachta iz Frankfurta, ki sta na lestvici na petem oziroma tretjem mestu. Ta obračun so z 2:1 dobili nogometaši iz Frankfurta.