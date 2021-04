V Mariboru protestirali zaradi protikoronskih ukrepov

Maribor, 3. aprila - Na Glavnem trgu v Mariboru se je popoldne zbralo približno 150 protestnikov, ki so se organizirali prek družbenih omrežij. Izrazili so protest proti vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije covida-19. Objeti so peli Dan ljubezni, je Večer objavil na svoji spletni strani.