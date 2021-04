Hladna prha za Chelsea

London, 3. aprila - Nogometaši Chelseaja so po reprezentančnem odmoru doživeli hladno prho. V 30. krogu angleškega prvenstva so morali na domačem igrišču priznati premoč West Bromwich Albionu, predzadnji ekipi na prvenstveni lestvici, ki je bila boljša z izidom 5:2. To je bil prvi poraz Londončanov po 14 tekmah, odkar jih je prevzel Nemec Thomas Tuchel.