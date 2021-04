V Veliki Britaniji z AstraZeneco doslej 30 primerov krvnih strdkov in sedem smrti

London, 3. aprila - V Veliki Britaniji so doslej ob več kot 18 milijonih ljudi, ki so se cepili s cepivom AstraZenece, zabeležili 30 primerov krvnih strdkov, med njimi je bilo sedem smrtnih primerov, so sporočili iz tamkajšnje agencije za zdravila. Poudarili so, da koristi cepljenja še vedno prevladajo nad tveganji, in javnost pozvali k nadaljnjemu cepljenju.