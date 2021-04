Nadškof Cvikl: Velika noč prebuja v nas veselje, upanje in ljubezen

Maribor, 4. aprila - Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v pridigi v dopoldanski velikonočni maši dejal, da je velika noč praznik luči, saj je na ta dan Jezus premagal temo smrti in vstal od mrtvih. "Vse to v naših srcih prebuja veselje, upanje in ljubezen," je dejal. Pozval je k prenašanju tega sporočila naprej.