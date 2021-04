V napadu na ameriški kongres umrla napadalec in policist

Washington, 3. aprila - V petkovem napadu na ameriški kongres sta umrla kongresni policist Billy Evans in napadalec, 25-letni Noah Green iz Indiane, ki so ga smrtno ranili kongresni policisti, potem ko je z nožem v roki izstopil iz avtomobila, s katerim je povozil dva kongresna policista in treščil v varnostno oviro.