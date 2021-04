Mladoporočencema v ZDA preprečili teroristično kariero

New York, 3. aprila - V pristanišču Port Newark-Elizabeth v New Jerseyju so aretirali mladoporočenca, 20-letnega Jamesa Bradleyja in 29-letno Arwo Muthana, ki sta se želela vkrcati na tovorno ladjo z namenom, da odplujeta v Jemen in se pridružita Islamski državi (IS). Na zveznem sodišču na Manhattnu so ju obtožili zarote za podporo teroristični organizaciji.