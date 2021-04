V novem napadu na ameriški kongres poleg osumljenca umrl tudi policist

Washington, 2. aprila - Nov napad na ameriški kongres je v petek zgodaj popoldne po krajevnem času v Washingtonu zahteval življenje kongresnega policista in osumljenca, ki je s svojim avtomobilom povozil dva policista in se zaletel v varnostno oviro. Nato je izstopil in začel mahati z nožem, nakar so ga ustrelili drugi kongresni policisti v bližini.