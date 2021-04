Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so štiri opozicijske stranke vložile predlog ustavne obtožbe premierja Janeza Janše. Med drugim mu očitajo domneven neuspeh pri obvladovanju epidemije koronavirusa. Poročale so tudi o sporu držav članic EU glede razdelitve cepiva proti koronavirusu.