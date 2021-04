Koper, 2. aprila - Policisti so preklicali iskanje Igorja Reje, ki je bil pogrešan od srede. Okoli 17. ure so ga namreč našli v ponovljeni iskalni akciji. Reševalna ekipa je bila takoj na kraju dogodka. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer ga bodo nadaljnje oskrbeli, so sporočili s Policijske uprave Koper.