Sinner prvi finalist mastersa v Miamiju

Miami, 2. aprila - Devetnajstletni Italijan Jannik Sinner je prvi finalist teniškega turnirja masters 1000 v Miamiju. V polfinalu je po skoraj dveh urah in pol igre ugnal Španca Roberta Bautista Aguta s 5:7, 6:4 in 6:4. Njegov tekmec v nedeljskem finalu bo zmagovalec dvoboja med Rusom Andrejem Rubljovom in Poljakom Hubertom Hurkaczom.