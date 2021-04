Janša kritičen do poročanja o epidemiji, v društvu novinarjev očitke obsojajo

Ljubljana, 2. aprila - Predsednik vlade Janez Janša je danes znova opozoril na vlogo medijev pri obvladovanju epidemije. Za enega od portalov je ocenil, da "laže in ruši napore za ustavitev epidemije koronavirusa". V Društvu novinarjev Slovenije so te očitke ostro obsodili in Janšo pozvali k prenehanju ustvarjanja slabih razmer za delo novinarjev.