Na ministrstvu zanikajo očitke o kršenju epidemioloških ukrepov v primeru vojakov v Planici

Ljubljana, 2. aprila - Po letošnjih smučarskih poletih v Planici se je v javnosti pojavila anonimka, ki trdi, da poveljujoči niso upoštevali vseh pravil ob pojavu okužbe s koronavirusom v skupini vojakov, ki je pomagala pri prireditvi. Na ministrstvu za obrambo to zanikajo in pravijo, da so sledili navodilom epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).