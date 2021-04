Upravno sodišče tožniku z začasno odredbo dovolilo zapustiti državo

Ljubljana, 2. aprila - Upravno sodišče je z izdajo začasne odredbe dovolilo tožniku in njegovi družini, da kljub vladni prepovedi potovanj v države z rdečega seznama zapustijo državo in se na brniškem letališču vkrcajo na potniško letalo, so sporočili s Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je pri postopku sodelovala z Odvetniško pisarno Senica.