Bolgari po lanskih protestih in sredi tretjega vala pandemije danes na volišča

Sofija, 4. aprila - V Bolgariji bodo danes volili 240 članov tamkajšnjega parlamenta. To bodo prve redne volitve, odkar je vodenje vlade pred skoraj desetletjem prevzel Bojko Borisov. A glede na to, da se premierjevi stranki GERB znova obeta zmaga, večjih sprememb in politične stabilnosti naj ne bi prinesle.