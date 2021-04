Krivec: Namen predloga ustavne obtožbe je ustvarjanje politične krize

Ljubljana, 2. aprila - V poslanski skupini SDS obžalujejo, da so v SD, LMŠ, SAB in Levici vložili predlog ustavne obtožbe zoper

premierja Janeza Janšo. Edini namen strank leve opozicije v konkretnem primeru je destabilizirati vlado, boj za oblast in ustvarjanje politične krize, je zapisal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.