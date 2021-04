Novi pogovori o vrnitvi ZDA k jedrskemu sporazumu z Iranom

Bruselj/Dunaj/Washington, 2. aprila - Svetovne sile in Iran so se danes dogovorili, da bodo v torek na Dunaju potekala pogajanja o jedrskem sporazumu s Teheranom, obenem pa bodo preko posrednikov stekli še ločeni pogovori z ZDA. To so sporočili danes po video konferenci držav, ki še sodelujejo pri omenjenem sporazumu. Cilj je ZDA prepričati, da znova pristopijo k sporazumu.