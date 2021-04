Lani izboljšali stanje populacije barjanskega okarčka in puščavnika

Ljubljana, 4. aprila - Izvajalci projekta PoLJUBA, katerega cilj je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, so lani, v tretjem letu projekta, na 160 hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč izvajali naravovarstvene ukrepe. Z njimi so poskrbeli za izboljšanje stanja populacije barjanskega okarčka in puščavnika.