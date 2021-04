V BiH nov črni rekord okužb z novim koronavirusom

Sarajevo, 2. aprila - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili več kot 2000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije covida-19 v tej državi marca lani. Opravili so 5690 testiranj, pozitivnih na okužbo jih je bilo 2154. Umrlo je 88 covidnih bolnikov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.