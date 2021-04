Aplikacija #OstaniZdrav prilagaja delovanje trenutni epidemiološki situaciji

Ljubljana, 2. aprila - Glede na trenutno epidemiološko stanje in prizadevanja za omejitev širjenja koronavirusa v Sloveniji in v tujini sta epidemiološka stroka in tehnična ekipa, ki skrbi za delovanje aplikacije #OstaniZdrav, prilagodila parametre, ki se uporabljajo za izračun stanja tveganja, so sporočili z ministrstva za javno upravo.