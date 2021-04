Rusija si lahko po ocenah analitikov letos obeta 5,6-odstotno gospodarsko rast

Moskva, 2. aprila - Rusija si lahko letos obeta 5,6-odstotno gospodarsko rast, kaže raziskava ruske tiskovne agencije Tass, ki so jo opravili med različnimi inštituti in bankami. To rast bi lahko ogrozile nadaljnje sankcije ZDA proti ruskim podjetjem, poslabšanje epidemioloških razmer in pa negotovost na naftnem trgu, opozarjajo strokovnjaki.