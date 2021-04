Medvode, 4. aprila - V Medvodah bodo prvič izvedli participativni proračun, ki mu bodo v dveh letih namenili 300.000 evrov. Občanke in občani bodo predloge za projekte lahko oddajali od srede naprej. Glasovanje bo prek spleta potekalo od 14. do 20. junija, so sporočili iz občine.