UGM z razstavno prodajo 31 slovenskih umetnikov

Maribor, 2. aprila - Umetnostna galerija Maribor (UGM) je danes začela s skupinsko prodajno razstavo 31 slovenskih umetnic in umetnikov vseh generacij. Ta bi morala letos gostovati v prostorih UGM Studia, a so jo zaradi epidemioloških razmer preselili na splet. Od danes do 2. julija si jo je mogoče ogledati na spletni strani homeandabroad.si.