Pri 44-letniku z območja Trbovelj našli prepovedano konopljo

Ljubljana, 2. aprila - Trboveljski policisti so v četrtek na podlagi sodne odredbe pri 44-letniku z območja Trbovelj med hišno preiskavo odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje in 25 rastlin višine približno dva metra. Zasegli so okoli 150 gramov posušene rastline, več brizg z domnevno konopljino smolo ter opremo za gojenje.