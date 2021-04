Združenje Cannagiz kritično do predloga novega pravilnika o gojenju konoplje

Ljubljana, 2. aprila - Združenje Cannagiz je kritično do predloga novega pravilnika o gojenju konoplje in maka, ki ga je pripravilo kmetijsko ministrstvo, saj ta po njihovem mnenju slovensko konopljarstvo oddaljuje od mednarodno konkurenčne regulacije panoge. Želijo si priprave pravilnika v dialogu z gospodarstvom in z upoštevanjem globalnih trendov.