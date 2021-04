V Kopru začeli urejati park na Muzejskem trgu

Koper, 2. aprila - Pred dnevi so ploščad nad parkirno hišo Belveder na Muzejskem trgu v Kopru zasedli gradbeni stroji, s tem pa se je tudi uradno začela ureditev sodobnega mestnega parka. Ta bo še to poletje postal nov prostor druženja, sprostitve in preživljanja prostega časa, napovedujejo na koprski mestni občini. Vrednost naložbe je okoli 2,2 milijona evrov.