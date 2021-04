Policisti v četrtek po državi obravnavali več opitih voznikov

Celje/Novo mesto, 2. aprila - Policisti so v četrtek po državi obravnavali več opitih voznikov. Na mariborskem območju so obravnavali tri vinjene voznike, na ljubljanskem in novomeškem po dva opita voznika, na celjskem in koprskem območju pa po enega. Vse voznike so doleteli obdolžilni predlogi, nekaterim pa so policisti zasegli tudi vozila.