LMŠ, SD, Levica in SAB v DZ vložile predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše

Ljubljana, 2. aprila - LMŠ, SD, Levica in SAB so v DZ vložile predlog ustavne obtožbe premierja Janeza Janše. Očitajo mu kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim s tem, da naj bi si vlada prisvojila vse pristojnosti upravljanja z epidemijo covida-19 in da ni naročila vseh cepiv proti covidu-19, ki bi jih lahko. Očitajo mu pritiske na medije in tožilstvo.