V Termoelektrarni Brestanica opravili tehnični pregled novega plinskega bloka

Brestanica, 2. aprila - V Termoelektrarni Brestanica (Teb), med drugim rezervnem dobavitelju elektrike za krško nuklearko, kjer so julija 2019 stekla gradbena dela za novi nadomestni sedmi plinski blok, so v četrtek opravili tehnični pregled bloka. Ta poleg končnega prevzema predstavlja simboličen mejnik zaključevanja projekta, so danes sporočili iz Teba.