Vreme: Na Primorske sončno, drugod oblačno

Ljubljana, 2. aprila - Danes bo na Primorskem sončno. Drugod bo dopoldne zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.