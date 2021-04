Senat mariborske univerze potrdil akcijski načrt

Maribor, 2. aprila - Senat mariborske univerze je soglasno sprejel akcijski načrt do leta 2025. Kot so sporočili iz univerze, gre za enega od pomembnejših dokumentov v njihovih prihodnjih razvojnih načrtih, ki so ga pripravili na osnovi usmeritev strategije Univerze v Mariboru 2021-2030 in ugotovitev institucionalne samoevalvacije univerze v lanskem letu.