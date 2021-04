Večer: Smrt osemletne deklice povzročili ugrizi psa, zato so ga v četrtek uspavali

Ljubljana, 2. aprila - Obdukcija po smrti osemletne deklice, ki jo je 17. marca v Mengšu pogrizel pes, je po neuradnih informacijah časnika Večer pokazala, da so smrt povzročili ugrizi psa. Policija dogodek še preiskuje. Po poročanju več medijev so psa v četrtek uspavali v zavetišču, kjer so zanj skrbeli po tragediji.