Občine Braslovče, Polzela in Žalec začenjajo s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

Braslovče/Polzela/Žalec, 4. aprila - Občine Braslovče, Polzela in Žalec ta mesec začenjajo s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje. Kot je povedal braslovški župan Tomaž Žohar, je vrednost projekta, ki bo potekal do septembra 2023, ocenjena na 2,1 milijona evrov. Od države in EU so pridobili skoraj 950.000 evrov nepovratnih sredstev.