Azijske borze v zelenem

Tokio, 2. aprila - Indeksi na azijskih borzah so danes zrasli. Vlagatelji so sledili dobremu razpoloženju z Wall Streeta, kjer so navdušila najnovejša gospodarska poročila. Ta nakazujejo, da je največje svetovno nacionalno gospodarstvo odločno zakorakalo na pot okrevanja. Danes bodo v ospredju še podatki z ameriškega trga dela.