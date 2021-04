Tožilstvo za neuspešnega terorističnega napadalca v New Yorku zahteva dosmrtni zapor

New York, 2. aprila - Zvezni tožilci so sodišču predlagali, naj 31-letnega priseljenca iz Bangladeša Akayeda Ullaha, ki se je skušal decembra 2017 razstreliti v podhodu podzemne železnice na Manhattnu v New Yorku, obsodi na dosmrtni zapor. Ullah je po aretaciji dejal, da je skušal izvesti teroristični napad v imenu Islamske države.