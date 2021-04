S&P 500 presegel mejo 4000 točk

New York, 1. aprila - Indeksi na Wall Streetu so današnje trgovanje zaključili z dobički. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 je prvič presegel mejo 4000 točk. K rezultatu so pripomogli tako poslovni rezultati podjetji Microsoft, Amazon in Alphabet kot tudi optimizem zaradi možnosti okrevanja gospodarstva v ZDA po epidemiji covid-19, poročajo tuje agencije.