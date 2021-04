Sindikat novinarjev Slovenije za predsednico izvolil Alenko Potočnik s STA

Ljubljana, 1. aprila - Sindikat novinarjev Slovenije je na današnji skupščini za predsednico izvolil Alenko Potočnik s STA, za podpredsednico pa Petro Bezjak Cirman s Televizije Slovenija. Njun mandat traja do junija 2023. Podprli so tudi kratkoročne prednostne naloge. Med drugim je skupščina pozvala vlado, naj STA in RTV zagotovi ustrezno financiranje.