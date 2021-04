Hrvaška družba Varteks znova s trgovinami na slovenskem trgu

Zagreb/Varaždin, 4. aprila - Vodilna hrvaška modna in tekstilna družba Varteks napoveduje odpiranje vrste trgovin v Sloveniji, potem ko so konec marca odprli prodajalno v Mariboru. Varteks ima tako po dolgih letih znova svojo trgovino v Sloveniji, so izpostavili v družbi s sedežem v Varaždinu. Kot so napovedali, bodo naslednjo trgovino v Sloveniji odprli v Ljubljani.