Direktor uprave za varno hrano bo zamenjal glavno inšpektorico

Ljubljana, 1. aprila - Generalni direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček je začel postopek premestitve direktorice Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreje Bizjak. Kadrovske premestitve ob nastopu novih funkcij niso neobičajna praksa, so povedali na upravi, katere vodenje je Guček prevzel 16. marca.