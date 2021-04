V Bolgariji kljub rekordnemu porastu novih okužb sproščajo protikoronske ukrepe

Sofija, 1. aprila - V Bolgariji so od danes znova odprte terase restavracij, saj je vlada sprostila ukrepe za zajezitev novega koronavirusa kljub rekordnemu prirastu okužb. V sredo so v državi potrdili 5176 novih okužb, največ od začetka epidemije, danes pa so potrdili še 4207 novih okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.